Venemaa kaitseministeerim tõendas USA ja Islamiriigi koostööd kaadriga mobiilimängust

Venemaa kaitseministeerium avaldas Facebookis ja Twitteris pildid, mis väidetavalt kinnitavad, et USA sõjaväelased kaitsevad Islamiriigi võitlejaid.

Venemaa kaitseministeerium teatas, et pildid on tehtud selle aasta 9. novembril Vene droonide poolt Abu Kamali linna piirkonnas, mida peetakse Islamiriigi üheks viimaseks suurema vastupanu kohaks Süürias. Selgus aga, et üks piltidest langeb täpselt kokku ekraanitõmmisega nutitelefonimängust „AC-130 Gunship Simulator: Special Ops Squadron”, vahendab Lenta.ru.

„Video pandi üles juba suvel... Ainult pidage silmas, et andmed YouTube’is ei ole mingi tõestus,” märkis oma Telegrami-kanalis kasutaja Hvastun i Sonja.

Conflict Intelligence Team kirjutab Telegramis, et teistel Venemaa kaitseministeeriumi jagatud piltidel on kaadrid videost Iraagi õhujõudude tegutsemise kohta Fallujah’ lähedal 2016. aastal.

Nüüdseks on pildid muidugi eemaldatud.

„Need faktid on vastuvaidlematu kinnitus selle kohta, et Ühendriigid, imiteerides ülemaailmse kogukonna jaoks leppimatut võitlust rahvusvahelise terrorismiga, pakuvad tegelikult ISIS-e võitlusvõimelistele salkadele kaitset võitlusvõime taastamiseks, ümber grupeerumiseks ja nende kasutamiseks Ameerika huvide edendamiseks Lähis-Idas,” kuulutas Venemaa kaitseministeerium.