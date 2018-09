Venemaa Kabardi-Balkaaria vabariigis toimusid kokkupõrked 310 aasta taguse lahingu pärast

Elbruse rajoonis Kjondelenis kestavad kohalike elanike kokkupõrked korrakaitsjatega juba ööpäeva. Kokkupõrked algasid teisipäeval ja jätkusid ka eile, teatas Venemaa uurimiskomitee kohalik uurimisvalitsus, vahendab RBK.

Põhjuseks on see, et kohalikud elanikud ei lasknud läbi ratsarongkäiku Kanžali lahingu 310. aastapäeva puhul. Külas usutakse, et seda lahingut ei ole toimunud. Kohalikud tegid ratsanikele ettepaneku külast mööda minna, aga viimased ei nõustunud. Et poolte vahel ei tekiks kokkupõrget, tulid kohale korrakaitsjad, sealhulgas rahvuskaartlased.

Uurijate sõnul keeldusid kohalikud täitmast politseinike ja rahvuskaartlaste korraldusi ja kasutasid nende vastu füüsilist vägivalda. Lisaks sellele avaldasid nad uurimiskomitee väitel sotsiaalmeedias ebausaldusväärset informatsiooni toimunu kohta ning õhutasid viha ja vaenu.

Balkaari rahva vanematenõukogu sekretär Tamara Gerijeva ütles väljaandele Kavkazski Uzel, et pärast rahvuskaartlaste tulekut langetasid ratsarongkäigust osavõtjad lipud ja lõpetasid hüüdlausete skandeerimise. Gerijeva sõnul oli palju vahistamisi. Korrakaitsjad blokeerisid kogu küla, et konflikti ära hoida.

Eile kokkupõrked jätkusid. Ratsanikud ja nende pooldajad püüdsid politseitõketest läbi murda ja politsei kasutas pisargaasi.

Tegemist ei ole esimese sellise konfliktiga Kjondelenis. 2008. aastal korraldasid külaelanikud protestiaktsiooni Kanžali lahingu tunnustamise vastu ning tõkestasid ratsarongkäigust osavõtnutel tee. Kokkupõrked kestsid kaks ööpäeva.