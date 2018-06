Venemaa ja USA jõudsid kokkuleppele Putini-Trumpi kohtumise aja ja koha üle, mis teatatakse täna

Moskva ja Washington jõudsid kokkuleppele Vene-USA tippkohtumise aja ja koha üle, teatas Venemaa presidendi abi Juri Ušakov Interfaxi vahendusel.

Täpsem informatsioon Vladimir Putini ja Donald Trumpi kohtumise kohta avaldatakse täna.

Ušakovi sõnul kestab kohtumine mitu tundi ja algab vestlusest nelja silma all. Erilist tähelepanu pööratakse sellistele teemadele nagu kahepoolsed suhted, Süüria konflikti reguleerimine ja desarmeerimine. Samuti võidakse teha ühisavaldus.

Ušakovi sõnul on tippkohtumiseks valitud „väga mugav koht nii Venemaa kui ka USA jaoks – see on kolmas riik”.

USA presidendi riikliku julgeoleku nõunik John Bolton teatas eile Moskvas, et informatsioon eesseisva tippkohtumise kohta avaldatakse täna Washingtoni ja Moskva poolt üheaegselt.

Väljaanne Politico teatas varem USA allikale viidates, et Trumpi ja Putini kohtumine võib toimuda Helsingis.