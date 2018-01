Venemaa hoiatas USA-d Iraani siseasjadesse sekkumise katsete eest

Moskva hoiatab Washingtoni katsete eest sekkuda Iraani siseasjadesse, teatas täna TASS-ile Venemaa asevälisminister Sergei Rjabkov.

„Hoiatame USA-d katsete eest sekkuda Iraani Islamivabariigi siseasjadesse,” rõhutas Rjabkov. „Seal toimuv on siseasi, mis tõmbab rahvusvahelise üldsuse tähelepanu, aga, vaatamata paljudele katsetele moonutada sündmuste käiku, olen ma kindel, et meie naaber, meile sõbralik riik, suudab praegustest raskustest üle saada ja tulla praegusest perioodist välja tugevnenud maana ja usaldusväärse partnerina erinevate probleemide lahendamisel, sealhulgas nende, mis on seotud Iraani tuumaprogrammi alase ühise kõikehõlmava tegevusplaani edasise täitmisega.”

Rjabkovi sõnul kasutab USA Iraani olukorda meelega ära, et püüda tuumakokkulepet õõnestada. „Praegune olukord, kui Washingtonis antakse järele kiusatusele kasutada hetke uute küsimuste tekitamiseks ühise kõikehõlmava tegevusplaani kohta, annab tunnistust ettekavatsetud katsest kõigutada ja õõnestada rahvusvahelise üldsuse poolehoidu ühisele kõikehõlmavale tegevusplaanile,” ütles Rjabkov. „See ei tee meie Ameerika kolleegidele au.”

Kommenteerides USA asepresidendi Mike Pence’i avaldust selle kohta, et USA eesmärk on pikaajalisem kokkulepe Iraani tuumaprogrammi kohta, ütles Rjabkov, et USA demonstreerib destruktiivset lähenemist praegusele kokkuleppele, nõudes selle teatud osade ülevaatamist.

„Kõik tähtajad, ajadiapasoonid ja raamid, mis määrati kindlaks ühise kõikehõlmava tegevusplaaniga, on keeruliste, väga pikaajaliste läbirääkimiste tulemus,” tuletas Rjabkov meelde. „Seetõttu on praegu ainult selle, mis ameeriklasi rahuldab, üldisest paketist meelevaldne väljarebimine ja nende sätete, mis meile arusaamatutel põhjustel ameeriklasi ei rahulda, muutmise nõudmine destruktiivne lähenemine, mis võib õõnestada raskustega koostatud kokkulepet.”

Kommenteerides USA ettepanekut kutsuda Iraani olukorra arutamiseks kokku ÜRO julgeolekunõukogu istung rõhutas Rjabkov, et Iraani sisemistel protsessidel ei ole mingit pistmist ÜRO julgeolekunõukogu funktsioonidega.

„Tulles tagasi teema juurde, mida Ameerika kolleegid hakkasid „tuliseks ajama” mõni päev tagasi ÜRO julgeolekunõukogu võimaliku kaastöö suhtes seoses sündmustega Iraanis, tuletan meelde, et julgeolekunõukogu on organ, mis kannab peamist vastutust rahvusvahelise rahu ja julgeoleku toetamise eest,” märkis Rjabkov. „Siseprotsessidel Iraanis, nagu mis iganes teises riigis, ei ole ÜRO julgeolekunõukogu määratud funktsioonidega mingit pistmist. On kurb, et meie Ameerika kolleegidele tuleb jälle meelde tuletada diplomaatia algteadmisi.”