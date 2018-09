Venemaa hakkas pärast „rahukohtumist“ Süüriat lauspommitama

Alles reedel arutati Teheranis Iraani, Venemaa ja Türgi tippkohtumisel võimalusi sõlmida relvarahu, vältimaks pealetungi opositsiooni kontrolli all olevale Idlibi provintsile, et hoida ära potentsiaalselt sadade inimeste surm.

Teadaolevalt keeldus Venemaa president Vladimir Putin seal Türgi president Recep Tayyip Erdoğani pakkumisest sõlmida veresauna vältimiseks piirkonnas üleüldine vaherahu.

„Valitsusel, mis on igati seaduslik, nagu Assadi oma seda on, on õigus ja tulebki lõppkokkuvõtes kogu oma kodumaa territoorium enda kontrolli alla võtta,“ põhjendas Putin seda otsust tippkohtumise järel.

Täna teatas vaatlusorganisatsioon Süüria Inimõiguste Vaatluskeskus, et lauspommitamist alustati hommikul ning kolme ja poole tunni jooksul suudeti hävitada hulgaliselt mässuliste objekte. Oma elu jättis neile teadaolevalt pommitamisreidides ka vähemalt neli tsiviilisikut.