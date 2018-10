Venemaa Hakassia vabariigi juhi valimistel jäi ainsaks kandidaadiks noor kommunist Konovalov

„Täna annan ma õige otsuse eeskuju. Ma võtsin vastu otsuse taandada oma kandidatuur Hakassia vabariigi juhi valimistelt,” ütles Mjahhar RBK vahendusel.

Oma otsust põhjendas Mjahhar sellega, et Hakassia elanikel on õigus teha teadlik ja kaalutud valik. Mjahhari sõnul ei ole praegu sellist valikut võimalik teha, sest „hirmude pinge on tõusnud apogeeni”.

Mjahhar kutsus ainsaks kandidaadiks jäänud kommunist Konovalovit samuti ennast taandama. Mjahhari sõnul on mõistlik otsus valimiste edasilükkamine ja kõigi kandidaatide taandamine. Lisaks sellele teatas Mjahhar, et võtab tagasi ka oma Konovalovi-vastase kaebuse Hakassia ülemkohtusse, et viimane saaks teha otsuse valimistel osalemisest loobumise kohta ilma surveta.

Konovalov aga teatas juba, et jätkab valimiskampaaniat. Ta tuletas meelde, et Vene Föderatsiooni Kommunistlik Partei (KPRF) on korduvalt teatanud taandumisest keeldumisest. „Valijad usuvad meisse, me ei vea neid alt,” ütles Konovalov. Valimistel võitmiseks peab ta nüüd koguma üle 50 protsendi häältest.

11. oktoobril esitas Hakassia valimiskomisjon prokuratuuri ettekirjutusel Konovalovi vastu hagi Hakassia ülemkohtusse, et Konovalov valimistelt kõrvaldada. Valimiskomisjon teatas, et registreerimisdokumentide sisseandmisel oli Konovalov valesti märkinud KPRF-i regionaalosakonna nime ning ei kirjutanud dokumentidele alla. Täna otsustas valimiskomisjon hagi tagasi võtta, selgitades, et seadusega ette nähtud hagide esitamise aeg on läbi.

Hakassia juhi valimiste teine voor pidi toimuma 21. oktoobril. Pärast Mjahhari taandumist ja valimiskomisjoni hagi tagasivõtmist lükatakse valimised edasi.