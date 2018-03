Venemaa eriolukordade ministeerium: Kemerovo põlengu järel teadmata kadunuid ei ole

Teadmata kadunuid Kemerovo kaubanduskeskuse tulekahju tagajärjel ei ole, 64 hukkunu surnukehad on leitud, teatas Venemaa eriolukordade ministri asetäitja Vladlen Aksjonov täna ajakirjanikele.

„Teadmata kadunuid meie andmetel ei ole. Informatsiooni sugulaste kohta, kes ei tea, kus nende lähedased on, meil ei ole,” ütles Aksjonov TASS-i vahendusel.

Aksjonov teatas, et tulekahju tagajärjel hukkus 64 inimest. „64 hukkunu säilmed on üle antud uurimiskomiteele,” ütles Aksjonov ja täpsustas, et tuvastatud on praeguseks 27 inimest.

Veel ütles Aksjonov, et kuue surnukeha juures on vajalik täiendav ekspertiis.