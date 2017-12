Venemaa endise ministri viimane sõna kohtus: kell võib hakata lööma teist igaühele

Kahe miljoni dollari suuruse altkäemaksu võtmises süüdistatav Venemaa endine majandusarenguminister Aleksei Uljukajev sai täna kohtus viimast korda sõna.

„Ma olen alati öelnud, et olen süütu ja tahan seda taas kinnitada. Mitte ükski riikliku süüdistuse dokument ei sisalda tõendeid altkäemaksu saamise kohta minu poolt. Vastupidi, need annavad tunnistust sellest, et minu vastu pandi toime kohutavalt julm provokatsioon,” ütles Uljukajev RBK vahendusel.

Uljukajev märkis, et kohtuprotsess tekitas avalikkuses väga suurt huvi nagu tsirkus. „Elatanud inimene ajab papist kohtu ees vastu ja publik istub papist toolidel ja vaatab pealt. Aga ma tahan öelda, et kell võib hakata lööma teist igaühele,” lausus Uljukajev.

Uurijaid süüdistas Uljukajev selles, et need mitte ei uurinud asja, vaid traageldasid valgete niitidega kokku.

„Ajalugu mõistab mu õigeks. Ajaloo veskikivid jahvatavad aeglaselt, aga halastamatult,” ütles Uljukajev.

Lõpetuseks ütles Uljukajev järgmist: „Tahan tunnistada ennast süüdi. Ma olen süüdi selles, et läksin liiga tihti kompromissidele, läksin kergemat teed, püüdsin luua suhteid, silmakirjatsesin, keerlesin bürokraatlikus ringmängus. Alles siis, kui ise hätta satud, hakkad mõistma, kui raske on tegelikult inimeste elu. Aga kui sul on kaalu, pöörad lihtsalt pea kõrvale. Andestage mulle, inimesed.”