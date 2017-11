Venemaa endine minister Uljukajev: Rosnefti juhi Setšini üle antud altkäemaks 2 miljonit dollarit oli plaanitud provokatsioon

Venemaa endine majandusarenguminister Aleksei Uljukajev, keda süüdistatakse kahe miljoni dollari suuruse altkäemaksu võtmises, rääkis kohtus enda vahistamisest ja nimetas seda provokatsiooniks.

„Pärast koti avamist ja pärast seda, kui sealt hakati välja võtma rahapakke, sain ma aru, et see oli ette planeeritud provokatsioon,” ütles Uljukajev Moskva Zamoskvoretski kohtus, vahendab TASS.

Uljukajevi sõnul keelasid Föderaalse Julgeolekuteenistuse (FSB) töötajad tal pärast vahistamist igasugused telefonikõned, kuid algusest peale võeti kõik videole. Uljukajev rääkis, et õiguskaitseorganite töötajad nõudsid, et ta käsi näitaks. Neid töödeldi, pärast mida ilmusid neile plekid.

„Aga mind sunniti neid maha pesema, loomulikult vabatahtlikust algatusest jutt ei käinud alguses,” ütles Uljukajev.

Uljukajev tunnistas, et oli pärast vahistamist segaduses, mistõttu ütles alguses, et ei tea, mis kotis on. „Aga pärast tuli mulle meelde ja ma teatasin, et seal peaks olema vein, mida Setšin lubas mulle kohtumisel Goas,” ütles Uljukajev. Jutt käib naftafirma Rosneft juhist Igor Setšinist.

Ütluste järgi viis Setšin pärast raha sisaldanud koti üleandmist Uljukajevi tuppa, kus näitas talle bukletti ettevõtte kohta ja rääkis töö investeeringute osast. „Äkki hakkas Setšin tööd lõpetama, viidates hõivatusele. Kogu kohtumine jäi napiks. Me läksime alla, sinna tekkis korv, sealt paistsid pudelid ja lihatooted. Ma panin selle pagasnikusse ja suundusin ministeeriumi, aga mind vahistati,” jutustas Uljukajev.

Uljukajev kuulutas kohtule, et on süütu. Ta rõhutas, et ei arutanud Setšiniga naftafirma Bašneft erastamist ega nõudnud selle eest altkäemaksu.

„Esimene kord arutasime me erastamist Setšiniga BRICS-i tippkohtumise ajal Goas, piljardimängu ajal. Meil kujunes väga lühike vestlus. Setšin oli heas tujus,” ütles Uljukajev. Tema sõnul ütles Setšin, et „me tegime head tööd”, pidades silmas Bašnefti erastamist.

„Veel ütles ta mulle, et ma võin juba pintsakureväärile augukese teha, viidates, et ma saan riikliku autasu, hiljem ütles Setšin: „Ma kostitan sind sellise veiniga, mida sa pole kunagi proovinud,”” rääkis Uljukajev.

Uljukajev teatas, et Setšin palus tal tungivalt tulla ettevõtte kontorisse. Sealjuures mõistis Uljukajev täitmata korralduse all, millest Setšin rääkis, Rosnefti erastamise venimist.

„Setšin palus tungivalt sõita ettevõtte kontorisse, rääkis realiseerimata korraldusest, aga mina mõistsin selle all presidendi korraldust privatiseerida 19 protsenti Rosnefti aktsiatest,” ütles Uljukajev.

„Setšin provotseeris minu sõidu Rosnefti kontorisse pettuse abil. Kui ma oleksin aru saanud, mis selles [kotis] on, oleksin ma keeldunud seda võtmast,” on öeldud Uljukajevi kirjalikus tunnistuses. Kotti avama ja selle sisu kontrollima Uljukajev ei hakanud, sest see oleks tema sõnul olnud ebadelikaatne.

Veel on Uljukajevi kirjalikus tunnistuses öeldud, et Setšin viis kohtumise väga kiiresti läbi, andmata Uljukajevile võimalust tema tegevuse provokatsioonilisust mõista.

Uljukajev täpsustas, et Setšini kasutatud väljendi „summa kokku koguda” all mõistis tema tehingu finantseerimise vajadust. „Viivitust korraldustega võtsin ma viivitusena Rosnefti aktsia erastamisega enne planeeritud lõppu, milleni oli jäänud umbes kuu. Mis puutub summade kogumisse, siis siin käis jutt vajadusest fondeerida Bašnefti erastamise tehingut,” märkis Uljukajev.

Uljukajev kinnitas, et oli kindel, et Setšini üle antud kotis on vein. „Mäletades Setšini lubadust kostitada mind veiniga, mida ma pole kunagi proovinud, otsustasin ma, et üle antud kotis on elitaarsed alkohoolsed joogid,” rääkis Uljukajev.

Uljukajev teatas, et pärast seadusandluse ja teiste ametkondade seisukoha analüüsi ei olnud Venemaa majandusarenguministeerium vastu Rosnefti osalemisele Bašnefti erastamises.

Uljukajev rõhutas, et tema isiklik seisukoht seisnes selles, et Rosnefti osalemine oli ebasoovitav riigiettevõtte ebaefektiivsuse tõttu. „Aga üks asi on minu isiklik arvamus ja teine õiguslik sidusus. Seadus annab sellise võimaluse ja ma viitasin sellele oma ettekannetes Venemaa presidendile ja valitsusele,” ütles Uljukajev.

Uljukajevi sõnul oleks ta võinud ette valmistada Rosnefti erastamisel osalemise piirangu projekti, aga ei teinud seda ega andnud sellist korraldust ka oma alluvatele.

Uljukajev selgitas, et Bašnefti erastamine Rosneftile ei viinud vara üleminekuni erakätesse, mistõttu ei täitnud tehing oma eesmärki.