Venemaa eksministri altkäemaksuprotsessil kaaluti kaht miljonit dollarit sularaha

Moskva Zamoskvoretski kohtus viidi täna riikliku süüdistaja taotlusel läbi juurdlustoiming, mille käigus toodi istungisaali kott kahe miljoni dollariga, mille naftafirma Rosneft juht Igor Setšin andis väidetavalt altkäemaksuks Venemaa endisele majandusarenguministrile Aleksei Uljukajevile.

„Koti kaal koos sisuga on 21 kilogrammi ja 950 grammi,” teatas kohtusse kutsutud prokuratuuri spetsialist, metroloogiainsener Pavel Jakubov, vahendab Interfax.

Uljukajev ei osanud öelda, kas sai Setšinilt just selle koti.

Oktoobri keskel näitas riiklik süüdistaja Moskva Zamoskvoretski kohtus audio- ja videosalvestust Rosnefti juhi Setšini kohtumisest Uljukajeviga viimase vahistamispäeval pärast altkäemaksu saamist.

Sellest nähtus, et kott väidetava kahe miljoni dollari suuruse altkäemaksuga ootas Uljukajevit Rosnefti territooriumi väravas lumes. Videos on näha, et tume kott seisis mingi aja üksi Rosnefti garaaži kõrval, millesse hiljem sõitis Uljukajevi ametiauto. Autost väljudes käskis Uljukajev panna autosse korvi vorstiga ja palus teha teed. Pärast seda väljusid Uljukajev ja Setšin garaažist ja astusid koti juurde. „Esiteks, edastan vabandused, et venitasime korralduste täitmisega, olin komandeeringus. Kuniks siia-sinna. Üldiselt võid lugeda ülesande täidetuks,” ütles Setšin Uljukajevile, ulatades talle koti.

Uljukajevi kaitse suhtus tookord näidatud videosse skeptiliselt. „Salvestustes ei ole kuskil näha, et Uljukajev võtab just raha. Ta oli kindel, et kotis on vein, sest Setšin lubas varem kostitada teda sellise veiniga, mida ta pole elu sees joonud,” ütles ajakirjanikele Uljukajevi advokaat Daredžan Kveidze.