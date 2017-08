Venemaa eitas kavatsusi hakata Zapadi-2017 ajal võõrast maad hõivama

Venemaa asekaitseminister Alexander Fomin ütles, et nad ei kavatse sõjaväeõppuste Zapad-2017 ajal alustada invasiooni ühessegi oma naaberriiki.

„Teatud inimesed arvavad, et Zapad-2017 õppuste eesmärk on alustada invasiooni, okupeerimaks Leedu, Poola või Ukraina,“ ütles Fomin kaitseministeeriumi pressikonvrentsil. „Tegelikult on need aga vaid kaitsvat liiki.“

Õppustel osaleb ligi 13 000 Venemaa ja Valgevene sõjaväelast ning pea 700 ühikut sõjatehnikat. Arvud on vastavuses rahvusvaheliste reeglitega, vahendas aseministri sõnu uudisteagentuur TASS.

Valgevene asekaitseminister Oleg Belokonev omakorda ütles teisipäeval Interfaxi vahendusel, et kõik väed ja sõjatehnika, mis saabus sõjamängude tarbeks riiki, viiakse sealt pärast nende lõppu minema.

USA eriesindaja Ukrainas Kurt Volker hoiatas aga selle nädala algul, et Venemaa ja Valgevene ühisõppusi ei saa võtta kergelt ja nende ajal tuleb lääneriikidel olla valmis kõikideks võimalikeks situatsioonideks, sh sõjaliseks agressiooniks.

Ukraina rahvusliku julgeoleku ja kaitsenõukogu (RNBO) sekretär Oleksandr Turtšõnov omakorda avaldas arvamust, et Venemaa kontrollib õppuste ajal, kui valmis on riigi relvajõud ja riik tervikuna „suureks sõjaks“ läänega.