Venemaa eitab väiteid vägede jätmisest Valgevenesse

Venemaa eitab suurõppuse Zapad-2017 järel oma vägede jätmist Valgevenesse, nagu väitis Ukraina kaitseminister Viktor Muženko.

Vene kaitseministeeriumi pressiesindaja kindralmajor Igor Konašenkov ütles ukrainlaste väidet vägede jäämisest Valgevenesse kommenteerides, et see on fantaasia, mille levitajatel tuleks oma ametist viivitamatult lahkuda.

„Kõik väed, mis võtsid osa ühisest strateegilisest sõjaväeharjutusest „Zapad 2017“, on naasnud oma alalistesse baasidesse (Venemaal -toim),“ vahendab Konašenkovi sõnu uudisteagentuur TASS.

Tema sõnul lahkus viimane Vene väeosa Valgevene territooriumilt neljapäeval, nagu on kirjas õppuste ametlikul kodulehel, mille tegelikkusele vastavust kinnitati reedel ka Minskist.

Ukraina kaitseminister süüdistas laupäeval aga Moskvat, et see valetas vägede väljaviimise kohta.

Muženko ütles uudisteagentuurile Reuters, et kuigi Venemaa lubas oma vägesid Valgevenesse mitte jätta, tegi ta seda siiski. „Meil on informatsioon, et Venemaa viis välja vaid mõned väeosad ametlikult teada antud 12 500-st sõjaväelasest, kellest väidetavalt neljandik olid Venemaalt,“ ütles ta.

„Venemaa demonstreeris - ja see oli kõigest demonstratsioon - lennuväeosade tagasipöördumist,“ väitis Muženko.