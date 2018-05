Venemaa eitab teateid Iisraeli ja Vene sõjalennukite vahelise intsidendi kohta Liibanoni taevas

Vene õhu- ja kosmosejõud eitavad Iisraeli hävitajate vahelt lõikamist Liibanoni taevas, millest on teatatud meedias. Venemaa kaitseministeeriumi teatel ei vasta see informatsioon tõele.

„Ühe Iisraeli uudisteressursi levitatud informatsioon kahe Iisraeli F-16 väidetava „vahelt lõikamise” kohta Vene Su-34 poolt Liibanoni õhuruumis on diletantlik rumalus,” rõhutas Venemaa kaitseministeerium RIA Novosti vahendusel.

Kaitseministeerium märgib, et mitmeotstarbelisi pommitajaid Su-34 ei kasutata väljalendudeks õhusihtmärkide vahelt lõikamiseks. Lisaks sellele ei täida need lennukid ülesandeid Liibanoni õhuruumis.

Väljaanne The Times of Israel teatas varem, et Vene Su-34-d lõikasid Liibanoni õhuruumis vahelt Iisraeli F-16-d. Intsident toimus väidetavalt hoolimata sellest, et pooled hoiavad pidevalt kontakti, et vältida vahejuhtumeid õhus. The Times of Israeli väitel osalesid Vene lennukid õppustel Vahemere kohal ja sattusid Liibanoni taevasse halva ilma tõttu.

Iisraeli kaitseministeerium ei ole uudist kuidagi kommenteerinud.