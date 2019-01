Venemaa ei ole rahul USA uue „sõjalist üleolekut taotleva“ raketitõrjestrateegiaga

Vene Föderatsiooni välisministeerium avaldas reedel oma veebileheküljel avalduse ameeriklaste uue raketitõrjestrateegia teemal, märkides, et selle dokumendi sisu saab olla ainult kõige tõsisema mure allikas, sest „väljendab endiselt ameeriklaste tahet viia oma huvide kaitseks karistamatult läbi sõjalisi operatsioone kõikjal üle maailma“, vahendab uudisteagentuur Interfax.

Avalduses väljendatakse rahulolematust USA raketitõrjestrateegia „varjamatult vastasseisu otsiva“ sisuga, sest „see on tõestus Washingtoni muutumatust kursist üleilmse raketitõrjesüsteemi, mida see kavandab uute tehnoloogiliste ja rahaliste ressurssidega veelgi tugevdada, destabiliseeriva võime hoogustamise poole“.

Venelased tõdesid, et USA on kategooriliselt tagasi lükanud iga võimaluse, isegi puhtalt teoreetilise, et nende raketitõrjetegevust võiks mingilgi moel piirata, ja kuulutanud oma otsustavust olla selles vallas oma otsustes vaba, märgiti avalduses.

Trump selgitas raketitõrjestrateegijat vajadusega oma riiki kaitsta, öeldes selle tutvustamisel, et USA peab suutma jälitada ja hävitada iga raketi, igal ajal, igas paigas ja hoolimata sellest, kust see teele saadeti.

USA raketitõrjeagentuuri teatel valmistab suurimat muret hetkel ülehelikiirusel rakettide loomine venelaste ja hiinlaste poolt, sest võrreldes tavarakettidega on nende tabamine oluliselt keerulisem, tulenevalt nende kiirusest ja manööverdamise võimekusest.