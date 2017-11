Venemaa ei anna Montenegrole välja sealses putšikatses kahtlustatavat

Venemaa peaprokuratuur keeldus Montenegrole välja andmast sealses riigipöördekatses kahtlustatavat Ananije Nikićit, kellele on antud Venemaal põgenikustaatus.

„Seda arvesse võttes keeldus Vene Föderatsiooni peaprokuratuur vastavalt 1957. aasta 13. detsembrist pärit Euroopa väljaandmiskonventsiooni sätetele rahuldamast Montenegro poole taotlust,” teatas Venemaa peaprokuratuur Interfaxile.

Eile kirjutas Venemaa Nikići väljaandmisest keeldumisest Montenegro ajaleht Pobjeda, viidates sealsele justiitsministeeriumile, mis teatas, et sai sellekohase kirja Venemaa peaprokuratuurilt. Pobjeda kirjutas, et Nikić sai põgenikustaatuse selle aasta aprillis. Ajalehe teatel on Nikić Montenegro demokraatliku rinde tõlk. Rinde liikmed on riigipöördekatse kohtuasjas kahtlustatavad.

Podgorica väidab, et 2016. aasta 16. oktoobri parlamendivalimiste ajal kavandati riigipööret. Prokurör Milivoje Katnić teatas eelmise aasta novembri alguses, et kuritegelik rühmitus, millesse kuulusid natsionalistid Venemaalt, kavandas Montenegro peaministri Milo Ðukanovići tapmist. „Kuritegelik rühmitus moodustati Montenegro, Serbia ja Venemaa territooriumil ning selle eesmärk oli terroriakti toimepanemine,” teatas Katnić.

Loe veel

Hiljem teatasid Montenegro võimud, et Ðukanovići tapmist kavandanud rühmituse moodustasid venemaalased Eduard Širokov ja Vladimir Popov. Montenegro prokuratuuri andmetel oli riigipöörde eesmärk Venemaa-sõbraliku opositsioonierakonna võimuletulek. Riigipöördekatses kahtlustatuna vahistati 20 Serbia kodanikku, kuid nende tegevust koordineerisid Montenegro andmetel just venelased Serbia natsionalisti Aleksandar Sinđelići kaudu.

Veebruaris teatas prokurör Katnić, et riigipöördekatses osalesid Venemaa riigiorganid. Katnići sõnul on Širokovi õige nimi Šišmakov ja ta on Vene eriteenistuste töötaja. 2016. aasta detsembris kuulutas Montenegro Širokovi ja Popovi Interpoli kaudu tagaotsitavaks.

Venemaa presidendi pressiesindaja Dmitri Peskov ütles, et Moskva eitab kategooriliselt oma osalust igasuguse õigusvastase tegevuse organiseerimises.