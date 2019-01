Venemaa asevälisminister: USA valab Venezuelas bensiini tulle

Seni on üle tosina riigi ühinenud USA-ga ja Guaidóle toetust avaldanud. Nende hulgas on Suurbritannia, Kanada, Brasiilia, Costa Rica, Argentina, Peruu, Colombia, Ecuador, Tšiili ja Hispaania ning Ameerika Riikide Organisatsioon.

Venemaa liitlased on aga 35-aastase Guaidó toetamise otsustavalt hukka mõistnud.

Rjabkov ütles, et Guaidód toetades sekkub USA Venezuela siseasjadesse.

„Ma tunnen tõesti, et on ohtlikke märke, et selles liinis toimub midagi,” ütles Rjabkov. „Ma pean silmas, et see on lihtsalt bensiini tulle valamine. Sõjalise jõu kasutamine oleks katastroofiline. ... See oleks järjekordne tohutu löök rahvusvahelisele süsteemile. Me oleme silmitsi stsenaariumiga, mis võib viia edasise verevalamiseni Venezuelas.”