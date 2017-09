Venemaa asevälisminister süüdistas USA-d riiklikus huligaansuses

Venemaa asevälisminister Sergei Rjabkov süüdistas USA-d seoses Venemaa diplomaatilise omandi ümber valitseva olukorraga riiklikus huligaansuses.

Rjabkov kinnitas ka, et Washingtoni tegevus ei jää ilma reaktsioonita, kuid märkis, et ei tohi sellise lähenemisega samastuda, vahendab RIA Novosti.

„Nördima panev tegevus oli meie objektide läbiotsimine: peakonsulaadi San Franciscos, kaubandusesinduse Washingtonis, kaubandusesinduse osakonna New Yorgis. Ameerika pool püüab teha halva mängu juures head nägu, manööverdades sõnadega, aga mitte oma poliitika sisuga, kinnitades, et need on läbivaatused, inspekteerimised. Ei, need on läbiotsimised,“ ütles Rjabkov ajakirjanikele, märkides, et USA eriteenistuste töötajad viibivad senini Venemaa San Francisco peakonsulaadi territooriumil.

Rjabkov rõhutas, et Moskva ei ole kunagi varem kokku puutunud nii kaugeleulatuva ja igas mõttes väljakutsuva rahvusvahelise õiguse alusnormide rikkumisega.

„Mõnesid on viimastel aastatel nimetatud terrorismi riiklikeks sponsoriteks. Mina kalduksin nimetama toimuvat riiklikuks huligaansuseks,“ lisas Rjabkov.

USA nõudis 31. augustil Venemaalt San Francisco peakonsulaadi, Washingtoni kaubandusesinduse ja selle New Yorgi osakonna sulgemist 2. septembriks.