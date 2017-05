Venemaa asevälisminister: suhete normaliseerimiseks USA-ga on vaja Obama tekitatud teravate ärritajate kõrvaldamist

Venemaa välisministeerium teatas Facebookis, et asevälisminister Sergei Rjabkov pidas New Yorgis konsultatsioone USA välisministri esimese asetäitja kohusetäitja Thomas Shannoniga.

Rjabkovi sõnul rõhutas Vene pool, et kahepoolsete suhete normaliseerimiseks on vaja kõrvaldada terve rida teravaid ärritajaid, mille tekitas Barack Obama eelmine administratsioon, mis rahvusvahelist õigust rikkudes läks isegi välja sellele, et eksproprieeris faktiliselt Venemaa diplomaatilise esinduse USA-s objekte, mis on Venemaa riiklik omand ja puutumatu.

Rjabkovi sõnul arutati USA algatusel ka strateegilise stabiilsuse probleeme ning võimalusi regulaarse dialoogi taastamiseks sellel teemal.