Venemaa asevälisminister Rjabkov: me peame läänt vastaseks

„Me ei arva, et lääs laiemas mõistes on meie sõber. Vastupidi, me peame läänt vastaseks, kes tegutseb Venemaa positsioonide ja tema normaalsete arenguperspektiivide õõnestamiseks,” ütles Rjabkov intervjuus ajalehele Financial Times.

„Ja miks siis peaks meid nii väga muretsema panema see, kuidas me näeme välja vastaste silmis?” küsis Rjabkov.

Rääkides Vene-USA suhetest teatas Rjabkov, et „me oleme olukorras, mis on märksa, märksa hullem mineviku kõige „kuumematest” või pigem kõige „külmematest” hetkedest”.

Rjabkov ütles, et igasugused lootused valguskiirele Moskva ja Washingtoni suhetes pärast presidentide kohtumist Helsingis haihtusid kiiresti. „Isegi kõige esmased, rudimentaarsed tunnusmärgid katkematu dialoogi perspektiivide kohta torpedeerisid viivitamatult need, kes ei usu Vene-Ameerika suhete mingisugusesse tulevikku,” ütles Rjabkov.