Venemaa asepeaminister Dvorkovitš: me ei saa sõltuda sellest, millises tujus mõni ookeani taga ärkab

Riikide vahelised suhted ei peaks sõltuma sellest, millises tujus mõni ookeani taga ärkab, Venemaa ei ole valmis võtma omale selliseid riske, teatas Venemaa asepeaminister Arkadi Dvorkovitš majandusfoorumil Krasnojarskis.

Varahommikul postitab kommentaare Twitteris pidevalt USA president Donald Trump. Kolmapäeval kirjutas Trump, et Venemaa peaks ennast Süürias USA rakettide tulekuks valmis panema. See kutsus Venemaal esile tormilise reaktsiooni ja rubla kukkumise. Järgmisel hommikul kirjutas Trump Twitteris, et rünnak võib tulla väga varsti või üldse mitte varsti, mille peale turud rahunesid, vahendab RIA Novosti.

„Iga partnerlus nõuab usaldust, ilma selleta ei ole võimalik edasi liikuda. Meie aga ei saa sõltuda sellest, millises tujus mõni seal ookeani taga ärkab ega sellest, mis konkreetsele inimesele järgmisel hommikul pähe kargab, me ei saa endale selliseid riske võtta. See on küsimus just Euroopa ärile. Euroopa on eelmiste sanktsioonidega ühinenud. No ja mida? Kas ta on sellega midagigi võitnud? Kaotanud on väga palju,” ütles Dvorkovitš.