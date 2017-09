Venemaa ähvardas Facebooki blokeerimisega, kui venemaalaste andmeid ei hakata Venemaal säilitama

Facebook peab 2018. aastal täitma Vene seaduse isikuandmete paiknemise kohta, vastasel juhul peab Facebook tegevuse Venemaal lõpetama, teatas täna ajakirjanikele Venemaa kommunikatsiooni, infotehnoloogia ja massimeedia järelevalveorgani Roskomnadzori juht Aleksandr Žarov.

„Seadus on kohustuslik kõigile. Igal juhul jõuame me selleni, et seadust täidetakse või lõpetab ettevõte töötamise Vene Föderatsiooni territooriumil, nagu kahjuks juhtus LinkedIniga. Siin erandeid ei ole,“ ütles Žarov, vastates Interfaxi küsimusele, milliseks tähtajaks peab Facebook seaduse täitma.

„Me püüdleme selle poole, et kompanii Facebook järgiks seadust number 242. 2018. aastal tuleb kõik kindlasti,“ rõhutas Žarov ja selgitas, et tähtajad selle probleemi lahendamiseks on kindlaks määratud ja neist peetakse kinni.

„Me teadvustame endale suurepäraselt, et Facebookil on Vene Föderatsiooni territooriumil märkimisväärne hulk kasutajaid, teiselt poolt mõistame me, et see ei ole unikaalne teenus, on ka teisi sotsiaalvõrgustikke,“ ütles Žarov.

2015. aasta septembris jõustusid Venemaal isikuandmete seaduse parandused, mille järgi peab iga Vene või välismaa ettevõte, mis on orienteeritud tööle Vene kasutajatega, tagama venemaalaste isikuandmete salvestamise, süstematiseerimise, kogumise, säilitamise ja täpsustamise koos Vene Föderatsiooni territooriumil asuvate andmebaaside kasutamisega.