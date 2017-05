Venelastega suhtlemise kohta valetanud Flynni eest hoiatasid Trumpi nii Obama kui ka peaprokuröri kohusetäitja

USA endine president Barack Obama hoiatas Donald Trumpi isiklikult Michael Flynni palkamise eest rahvusliku julgeoleku nõunikuks, teatasid Obama administratsiooni kolm endist ametnikku. Endine peaprokuröri kohusetäitja Sally Yates ütles aga senatikomisjoni ees tunnistusi andes, et hoiatas Trumpi Valget Maja jaanuaris, et Flynni saab šantažeerida.

Obama ütles kaks päeva pärast presidendivalimisi Ovaalkabinetis toimunud kohtumisel oma järeltulijale Trumpile, et olulisele Valge Maja ametikohale on teisi kvalifitseeritud kandidaate, teatas üks ametnik. Obama administratsioon vallandas Flynni 2014. aastal riigikaitse luureagentuuri (DIA) direktori ametikohalt seoses tema kahtlase juhtimisstiili ja teadetega allumatuse kohta. Flynnist sai Obama poliitika vihane kriitik ja Trumpi tuline poolehoidja, vahendab Associated Press.

Trump eiras Obama nõuannet ja määras Flynni oma rahvusliku julgeoleku nõunikuks. Vähem kui kuu pärast oli aga Trump sunnitud Flynni ametist vabastama, sest teatati, et Flynn valetas asepresident Mike Pence’ile ja teistele tippametnikele vestluste kohta Venemaa suursaadikuga USA-s.

Trumpi Valge Maja kinnitas esmaspäeval, et Obama väljendas novembrikuisel kohtumisel Flynni üle muret.

„President Obama tegi teatavaks, et ta ei ole just kindral Flynni fänn,“ ütles Valge Maja pressiesindaja Sean Spicer, kelle väitel kujundas Obama seisukoha Flynni kriitika tema rahvusliku julgeoleku poliitika aadressil.

Yates tunnistas senati uurimiskomisjoni ees, et hoiatas jaanuaris Trumpi administratsiooni otsekoheselt, et venelased saavad Flynni sisuliselt šantažeerida, sest ta nähtavasti valetas oma ülemustele kontaktide kohta Venemaa suursaadikuga Washingtonis.

Yates kirjeldas vestlusi Trumpi Valge Maja nõuniku Don McGahniga, milles ta hoiatas, et Flynn viis administratsiooni nähtavasti eksiteele oma suhtlemise kohta Vene saadiku Sergei Kisljakiga.

Valge Maja ametnikud, sealhulgas asepresident Pence, olid kinnitanud, et Flynn ei olnud arutanud USA kehtestatud sanktsioone Kisljakiga presidendiameti üleandmise perioodil.