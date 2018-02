Venelaste mõjutustegevust uuriv USA eriprokurör Mueller nabis kinni Vene oligarhi hollandlasest väimehe

Eile esitas eriprokurör Robert Mueller süüdistuse advokaat Alex van der Zwaanile, kes tunnistas end USA föderaalkohtu ees süüdi uurijatele valetamises.

Van der Zwaan tunnistas, et andis mullu novembris toimunud ülekuulamisel valeütlusi, varjates suhtlust Donald Trumpi kampaaniatöötaja Rick Gatesiga, kes oli ühtlasi endise kampaaniajuhi Paul Manaforti äripartner. Süüdistusaktis märgitakse, et 2016. aasta septembris (ehk veidi pärast Manaforti vallandamist kampaaniajuhi kohalt) toimunud vestlus puudutas Gatesi ja Manaforti lobifirma tegevust Ukrainas. Teine, "isik A-ga" peetud venekeelne vestlus puudutas muret, et Manafortile võidakse Ukrainas kriminaalsüüdistus esitada. USA-s esitati Manafortile ja Gatesile läinud oktoobris süüdistus rahapesus ja teistes kuritegudes. Kumbki pole end süüdi tunnistanud.

Ühtlasi tunnistas van der Zwaan, et kustutas varjamise eesmärgil e-kirjavahetuse, millega prokurörid soovisid tutvuda. Föderaaluurijatele valetamine on kriminaalkuritegu, milles süüdimõistetut võib karistada kuni viieaastase vanglakaristusega. Van der Zwaan ise märkis kohtule, et loodab kuni kuuekuulist vangistust. Karistus teatatakse 3. aprillil.

Loe veel

Hollandi kodanik van der Zwaan töötas advokaadibüroos Skadden, Arps, Slate Meagher & Flom, kust ta eelmisel aastal vallandati. Muu hulgas aitas ta seal koostada Ukraina presidendi Viktor Janukovõtši valitsuse tellitud raportit, mis pidi õigustama ekspeaminister Julija Tõmošenko vangistamist.

Van der Zwaani abikaasa on Eva Khan, kelle isa German Khan on Ukraina päritolu Vene miljardär. Oktoobris kaebas German Khan laimu eest kohtusse detektiivifirma Fusion GPS, mille koostatud kurikuulsas "Steele´i toimikus" heidetakse õhku erinevaid, kuid seni tõendamata süüdistusi Trumpi kampaania ja venelaste väidetava koostöö kohta.

RFE/RL-i Ukraina-korrespondent Christopher Miller viitab, et "isik A" on suure tõenäosusega Konstantin Kilimnik, keda on seostatud Vene luurega.