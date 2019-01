Venelaste katse eriprokurör Muelleri juurdluse kohta desinformatsiooni levitada kukkus läbi

Muelleri meeskond kinnitas, et mõned dokumendid olid ehtsad ja saadud kohtueelse protseduuri kaudu. Teised dokumendid ei kuulunud Muelleri meeskonna kogutute hulka. Nende hulgas oli ekraanitõmmiseid veebilehtedest ja meemidest, mida ei ole loonud Vene Internetiuuringute Agentuur (IRA), mida tuntakse ka Peterburi trollivabrikuna. Need võltsdokumendid olid lisatud ilmselt selle eesmärgiga, et väita, et Muelleri meeskond peab mõningaid USA veebilehti vääralt Vene desinformatsioonioperatsioonideks, teatas Michel.

„Mõned dokumendid, mis nad saatsid, näisid legitiimsetena ja olid mõned nendest asjadest, mida me olime juba näinud Twitteri või Facebooki valekontodel varem,” rääkis Michel. „Mõned asjad ei olnud üsna selgelt IRA-st või vähemalt ei olnud midagi sellist, mille kohta ükski teine ajakirjanik või analüütik oleks kunagi väitnud, et see oleks Vene oma.”

Dokumentide hulgas oli meeme nii trollivabrikust kui ka Ameerika äärmuslaste omi, eesmärgiga segada omavahel tõelisi asju ja IRA loodut.

Uskudes õigesti, et tegemist on desinformatsiooniga, ei teinud Michel nendest dokumentidest mingit uudist.

Russell ütles, et usub samuti, et dokumendid on osa suuremast desinformatsioonikampaaniast, mis pidid mõjutama 2016. aasta valimisi.

„Ma olin ülielevil nende saadetud lingile vajutades ja siis oli see lihtsalt suur pettumus,” ütles Russell.

Samal nädalal said mõned ajakirjanikud samasuguseid Twitteri otsesõnumeid kontolt nimega @IRA_USA1, mis väitis, et Venemaa „kontrollib [USA] valimisi”, ja andis lingi veebilehele, kuhu oli üles pandud pikk nimekiri kontodest, mis olid väidetavalt seotud trollivabrikuga.