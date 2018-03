Venelased vihased: briti võimud otsisid Londonis läbi Aerofloti lennuki

Venemaa diplomaatiline esindus Suurbritannias teatas, et Londoni Heathrow lennuväljal otsiti läbi Aerofloti lennuk.

„Me olime täna tunnistajaks veel ühele jultunud provokatsioonile briti võimude poolt, kui piirivalve- ja tolliameti töötajate poolt otsiti läbi Aerofloti lend 2582/2583, Moskva-London-Moskva. Taoline juhtum on erakordne,“ seisis Vene suursaatkonna Twitteri lehel.

Ametivõimude väitel ei vasta suursaatkonna teade „provokatiivsest läbiotsimisest“ aga tõele. „Me oleme teadlikud sotsiaalmeediakülgedel levivast loost. Me palume teil võtta teadmiseks, et suurlinna politsei ei vii läbi ühegi Moskva liinil lendava reisilennuki läbiotsimist,“ märkis politsei omakorda oma Twitteri kontol, täpsustades hiljem, et tolliamet pelgalt kontrollis õhusõidukit.

We are aware of a story circulating on social media. Please be advised that Metropolitan Police are not conducting a search of an Airbus inbound from Moscow at Heathrow. Loe veel — Metropolitan Police (@metpoliceuk) March 30, 2018







Venelased väitsid ka, et briti ametnikud tahtsid lennukit läbi otsida meeskonna juuresolekuta. „Kui saatkonna töötaja-ametnik saabus lennujaama, hakati pidama pikki läbirääkimisi, mille tulemusel sai lennuki kapten läbiotsimisel osaleda,“ märgiti Twitteri vahendusel. „Kui läbiotsimine oli läbi, keeldusid briti ametnikud andmast üle ühtki kirjalikku dokumenti, mis nende otsimistegevuse, selle seaduslikkuse ja tulemuste kohta täiendavat teavet jagaks.“

Vene diplomaatiline esindus esitas intsidendiga seoses ametliku noodi, kurtes ka, et briti välisministeerium nendega ei suhtle. „Otseloomulikult analüüsime me juhtunut väga tähelepanelikult. Antud hetkel ei ole meil aga teist selgitust, kui see, et tegemist on osaga Theresa May valitsuskabineti vaenulikkust poliitikast Venemaa suunal,“ märgiti teadaandes, mis avaldati ka saatkonna ingliskeelsel kodulehel.