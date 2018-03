Venelased eitavad Talibani rahastamist

Venemaa lükkas laupäeval tagasi NATO Afganistani peakomandöri väite, justkui toetaks riik finantsiliselt ja relvadega relvarühmitust Taliban.

USA vägede ülem Afganistanis, kindral John Nicholson ütles usutluses telekanalile BBC, et venelased püüavad ameeriklaste püüdlusi õõnestada, hoolimata ühistest eesmärkidest võidelda terrorismi ja narkootikumide leviku vastu, vahendab uudisteagnetuur Reuters.

„Antud peakorterisse on afgaani liidrite poolt toodud relvi, mis jõudsid Talibani kätte venelaste käest,“ ütles Nicholson.

Venemaa diplomaatiline esindus Kabulis lükkas süüdistuse tagasi ja ütles, et see on „tühine kuulujutt“.„Taas kord tuleb meil rõhutada, et selline avaldus on täiesti alusetu, ja paluda see nonsenss lõpetada,“ seisis avalduses.

USA kindralid, nende seas ka Nicholson on viimase aasta jooksul korduvalt öelnud, et venelased võivad toetada Talibani relvadega, kuigi kindlaid tõendeid selle kohta ei ole suudetud esitada.

USA vägede ülema sõnavõtt oli sellegipoolest ebatavaliselt otsekohene ja väljendas tõsist pingete kasvu suurriikide vahel venelaste võimaliku konflikti sekkumise ja endise topeltagent Sergei Skripali mürgitamise pärast.

Vene ametnikud on varem öelnud, et neil on äärmusliku Talibaniga küll kontakt, kuid selle eesmärk on julgustada pidama rahukõnelusi ja tagada oma kodanike julgeolek kohapeal. Venelased on käinud välja ka ettepaneku koordineerida Afganistani rahukõnelusi. Talibani ametnike väitel piirdub Moskva roll „moraalse ja poliitilise toetusega“.