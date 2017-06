Venelane otse-eetris president Putinile: kolm ametiaega – aitab küll!

„Kolm ametiaega – küllalt!“ säutsus üks vaataja, kelle kommentaar riigikanali eetrisse jõudis. „Head aega, Vladimir Vladimirovitš!“ säutsus teine. „Millal sa lõpetad põhiseaduslike piirangute rikkumise?“ küsis kolmas.

“Goodbye Vladimir Vladimirovich!” “When will you stop violating constitutional limit of two presidential terms?” “Three terms is enough!" pic.twitter.com/7VbNSLqPol — Noah Sneider (@NoahSneider) June 15, 2017

„Kogu Venemaa arvab, et sa oled liiga kaua istunud „troonil“!“

On Russian state tv, comment from one viewer on the screen: "The whole of Russia thinks you've sat too long on the 'throne'." pic.twitter.com/vyE5qxZUDG