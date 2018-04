Vene võimupartei kinkis pimedatele katsumiseks Putini puuteportree

Venemaa võimuerakonna Ühtne Venemaa osakond Moskva oblastis Himkis kinkis kohalikule pimedate ühingule president Vladimir Putini puuteportree, teatati erakonna Instagrami kontol.

Kingituse andis üle projekti „Ühtne maa – ligipääsetav keskkond” regionaalne koordinaator Mihhail Diktovannõi, et pimedate ühingu liikmed „saaksid Putini nägu ette kujutada”, vahendab Lenta.ru.

Teates märgitakse, et portree on valmistatud keskkonnasõbralikest allergiat mittetekitavatest materjalidest. Kujutis on välja töötatud koos pimedate spetsialistidega ja on maksimaalselt lähedane Putini originaalsele pea suurusele.