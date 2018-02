Vene väljaanne Vzgljad: Eesti välisluureraport paneb meenutama anekdoote eestlastest

Vene väljaanne Vzgljad tegi pikema iroonilise ülevaate Eesti Välisluureteenistuse raportist, mis panevat meenutama anekdoote eestlastest. Eesti eriteenistused on Vzgljadi teatel nii eeskujulikku tööd teinud, et nad sattusid naerualuseks isegi kodumaal.

„Raport „Eesti rahvusvahelises julgeolekusüsteemis” on juba järjekorras kolmas selline kirjanduslik katsetus ning iga aastaga muutub sellele lugemine huvitavamaks ja naljakamaks. Näiteks on nüüdses raportis 54 lehekülge 68-st pühendatud Venemaale ja pool ülejäänutest Korea RDV-le. Loogiline, kui vaadata maailma Tallinnast,” märgib Vzgljad.

Vzgljad toob muu hulgas välja, et raporti autorite arvates on vaja meelde tuletada Vene armee ilmselgeid nõrkusi, mis on korralagedus, korruptsioon ja varastamine.

„Me ei ole vanade anekdootide populariseerimise toetajad, milles peetakse heakskiidetavaks ja teravmeelseks eestlaste mõtlemise võrdlemist kilpkonnaga. Aga protsessori mõningast mahajäämust kiiruse osas tuleb konstateerida: Eesti luure teadvusse on alles nüüd jõudnud umbes kümne aasta tagune informatsioon. Ootame ja loodame paremat – ikkagi naabrid, tunneme neile kaasa,” kommenteerib Vzgljad.

Vzgljad teatab, et raport on ka Eestis endas paljusid nördima ja muretsema pannud. Näiteks tuuakse Ahto Lobjaka kriitika väljendi „mõjuagent” kasutamise kohta.

Lõpetuseks teeb Vzgljad kokkuvõtte: „Selliste ülevaadete, seda enam tähtsate riiklike dokumentide lõpus peab järgnema mingi järeldus. Antud juhul on see ilmselge: Eesti ametnikel ei tasu tegelda luurega ega kirjutada sellest analüütilisi ettekandeid. Aga ennast satiiri vallas proovile panna võib.”