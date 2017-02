Vene väljaanne: Moskva toob Janukovõtši Donetskisse „seaduslikku“ Ukrainat juhtima

Väljaande Versija teatel on viimastel päevadel Moskvas tõsiselt aktiviseerunud Ukraina emigrantlikud ringkonnad. Räägitakse, et Ukraina endine peaminister Mõkola Azarov tegeleb valitsuse moodustamisega, mis peaks hakkama paiknema Donetskis.

Lisaks Azarovile tegeleb võib hakkab kohe tegelema valitsuse moodustamisega ka Ukraina endine siseminister Vitali Zahhartšenko. Moskva peaks hiljem nende vahel valima. Nii Azarov kui ka Zahhartšenko on Versija teatel paaris Ukraina endise presidendi Viktor Janukovõtšiga, kelle roll on anda toimuvale legitiimsus, sest Janukovõtšit esitatakse Ukraina ebaseaduslikult kukutatud riigipeana.

Vene kohus on vastu võtnud otsuse, mille järgi on 2013.-2014. aasta sündmused Kiievis tunnistatud riigipöördeks, mis tähendab, et Petro Porošenko tunnustamine Ukraina presidendina tühistatakse ja areenile astub taas Ukraina viimane „seaduslik“ president. Kus see areen aga asub?

Versija kirjutab, et Kiievis asub see areen perspektiivis, esialgu on see aga Donetskis. Plaan on Versija järgi selline: väidetavalt endiselt Ukraina presidendi ametis olev Janukovõtš naaseb Ukrainasse – niinimetatud Donetski rahvavabariiki. Ta paneb seal kokku valitsuse ja kuulutab, et „rahvavabariigid“ on praegu see tõeline Ukraina - õigusjärgne riik. Ülejäänud Ukraina, mille on hõivanud maidanlased, on aga õigusvastaselt okupeeritud territoorium.