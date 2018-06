Vene valitsus teatas MM-i avapäeval niihästi pensioniea kui käibemaksu tõusust

Vene peaministri Dmitri Medvedevi teatel teeb valitsus ettepaneku tõsta meeste pensioniea algus järgmise kümne aasta jooksul järk-järgult 65 aastale ja naiste oma 2034. aastaks 63 aastale.

Alates varasest Nõukogude ajast on meeste pensioniiga olnud 60 ja naistel 55 aastat. Medvedevi sõnul algab pensioniea järk-järguline ülesnihutamine juba järgmisel aastal. Otsuse peab heaks kiitma ka parlament.

Paralleelselt teatas valitsus teisestki ebapopulaarsest muudatusest, tehes ettepaneku tõsta käibemaksu 18%-lt 20%-le. Prognooside järgi peaks see riigieelarvesse tooma aastas juurde 600 miljardit rubla (praeguse kursiga 8,1 miljardit eurot).

Mõlemad reformiplaanid lekkisid meediasse alles tänavu mais ja juunis. Vaatlejad märgivad, et teadete ajastus on hästi valitud, kuna Vene televaataja jaoks on tänane põhiuudis vältimatult jalgpalli maailmameistrivõistluste avatseremoonia ja avamäng, kus Vene koondis kohtub Saudi Araabiaga.