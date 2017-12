Vene välisminister: Põhja-Korea on valmis USA-ga tuumarelvade suhtes läbi rääkima, meie võime vahendada!

Venemaa välisminister Sergei Lavrov ja USA riigisekretär Rex Tillerson kohtusid eile Austrias Viinis rahvusvahelisel konverentsil. Lavrovil oli teatada Põhja-Koread puudutav uudis.

Välisminister kuulutas nimelt, et Põhja-Korea on valmis USA-ga tuumarelvade suhtes otseseid läbirääkimisi alustama.

Tillerson sellele kohe mingit vastust ei andnud, aga Ühendriikide seisukoht on juba teada: Põhja-Korea peab näitama, et võtab oma tuumarelva-arsenalist loobumist tõsiselt, et selleteemaline dialoog üldse alata võiks.

"Teame, et Põhja-Korea tahab üle kõige USA-ga arutada turvatagatiste üle. Oleme valmis seda toetama ja selliseid läbirääkimisi vahendama," kinnitas Lavrov.

Põhja-Korea hiljutised agarad relva- ja raketitestid jõudsid tipp-punkti umbes nädala eest, kui riiakas Aasia diktaatoririik saatis 29. novembril testiks välja raketi, mis on võimeline isegi mandri-USA-d tabama.

Põhja-Korea teatas ka hiljuti, et USA senine käitumine (nii poliitikute väljaütlemised kui ka koos Lõuna-Koreaga toimunud sõjalennukite õppused) on olukorra tõesti sõja ääreni viinud.

Nad peavad ka reaalseks ohuks seda, et USA plaanib Põhja-Korea juhtidest vabanemiseks ja sõjaväe halvamiseks üllatusrünnakut, et Pyongyang jääks ilma võimalusest raketirünnaku teel esimesena lüüa.

Lavrov esines oma mahendava teatega samal päeval, kui ÜRO poliitikaasjade osakonna juht Jeffrey Feltman kohtus Põhja-Korea pealinnas Pyongyangis sealse välisministri Ri Yong-ho'ga.

Feltman endaga USA valitsuselt mingit ametlikku sõnumit kaasa ei toonud, aga see on siiski esimene kord kuue aasta jooksul, kui ÜRO tippametnik Põhja-Koread külastab.

Ka USA ja Põhja-Korea vahel on tänavu mitteametlikke kontakte toimunud, aga need katkesid, kui USA president Donald Trump septembris avalikkuse ees Aasia riigi suhtes ähvardusi jagas.