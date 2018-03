Vene välisministeeriumi esindaja Zahharova: May korraldas Briti parlamendis tsirkusesõu

Venemaa välisministeeriumi ametlik esindaja Maria Zahharova peab Suurbritannia parlamendi alamkojas toimunud endise topeltagendi Sergei Skripali mürgitamise arutamist „tsirkusesõuks”, vahendab TASS.

„See on tsirkusesõu Briti parlamendis,” rõhutas Zahharova. „Järeldus on ilmne: järjekordne informatsioonilis-poliitiline kampaania, mis põhineb provokatsioonil.”

Zahharova kutsus Londonit üles avaldama Aleksandr Litvinenko ja Boriss Berezovski surmade juurdluste tulemused.

„Enne kui välja mõelda uusi muinasjutte, las keegi kuningriigis räägib, millega lõppesid eelmised – Litvinenkost, Berezovskist, Perepilitšnõist ja paljudest teistest, kes on Suurbritannia pinnal mõistatuslikult surnud,” ütles Zahharova.

Suurbritannia peaminister Theresa May ütles eile parlamendis, et on ülimalt tõenäoline, et Venemaa on eelmisel pühapäeval Salisburys toimunud rünnaku eest vastutav.

„See oli kas Vene riigi otsene tegu meie maa vastu või kaotas Vene valitsus kontrolli oma potentsiaalselt katastroofilist kahju tekitava närvimürgi üle ja lasi sel teiste kätte sattuda,” ütles May.

May teatas, et Briti välisministeerium on välja kutsunud Venemaa suursaadiku, et viimane seletaks, kummaga neist võimalustest tegemist on.