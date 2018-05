Vene välisministeeriumi esindaja Zahharova kirjutas Briti valitsuse kolmest valest Skripalide mürgitamise kohta

Venemaa välisministeeriumi ametlik esindaja Maria Zahharova kirjutas täna öösel Facebookis Suurbritannia peaministri Theresa May valitsuse kolmest valest seoses endise topeltagendi Sergei Skripali ja tema tütre mürgitamisega Inglismaal Salisburys.

„Udu hajub ja Theresa May valitsuse arvukad pettused muutuvad üha selgemateks. Theresa May valitsuse esimese vale selle kohta, et Briti eksperdid on kindlaks teinud Skripalide väidetavaks mürgitamiseks kasutatud aine tootjariigi, lükkasid ametlikult ümber Briti eksperdid ise Porton Downi laboratooriumi juhi näol,” kirjutas Zahharova, vahendab TASS.

Teine vale on Zahharova sõnul kinnitus motiivi olemasolu kohta Venemaal Skripalide mürgitamiseks, mis olevat seotud Venemaa ajalooliselt halva käitumisega. Selle lükkas Zahharova teatel ümber Moskva. Zahharova juhtis tähelepanu sellele, et Venemaa on esitanud „fakte rahvusvahelise õiguse, eetika- ja moraalinormide regulaarse rikkumise kohta Suurbritannia poolt oma rahvuslike huvide saavutamiseks, ning esitanud mitu selget motiivi selleks provokatsiooniks, mis on kasulikud Londonile”.