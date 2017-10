Vene välisministeeriumi esindaja: USA teotas meie riiklikku sümbolit

Vene lippude mahavõtmine Venemaale kuuluvalt konsulaadihoonelt San Franciscos ja kaubandusesinduse hoonelt Washingtonis ei olnud midagi muud kui riikliku sümboli teotamine, kuulutas Venemaa välisministeeriumi ametlik esindaja Maria Zahharova.

Zahharova sõnul ei piirdunud USA eriteenistuste esindajad, kes hõivasid hooned, kust Vene diplomaadid olid välja aetud, ainult lippudega, vahendab RBK.

„Avaliku kallaletungi kõrval lippudele ei varja ameeriklased, et sorisid ka dokumentides, mis peakonsulaati jäid. Ja seda seejuures, et kahepoolse konsulaarkonventsiooni järgi on konsulaararhiivid puutumatud. Puutumatud alati ja igal pool, isegi pärast konsulaarasutuse enda tegevuse lõppemist,“ ütles Zahharova pressikonverentsil.

Zahharova nimetas USA võimude tegevust „absoluutselt õigusväliseks käitumiseks“.

Zahharova sõnul võetakse USA iga uus ebasõbralik algatus vastu vastumeetmetega.

„Nii allkirjastavad nad nõusoleku vastumeetmeteks meie poolt,“ ütles Zahharova. „Millised vastumeetmed olema saavad – lülitage sisse oma ruumiline mõtlemine.“

Venemaa saatkond USA-s teatas eile, et konsulaadihoonelt San Franciscos ja kaubandusesinduse hoonelt Washingtonis „varastati“ lipud ja nõuti nende tagastamist.

USA välisministeerium kinnitas, et lipud võeti maha, aga täpsustati, et lipud langetati lugupidavalt ja neid säilitatakse vastavates hoonetes kindlas kohas.