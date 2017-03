Vene välisministeerium: Eesti võimud ignoreerivad Dmitri Ganini surma uurimist

Läheneb Aprillirahutuste ja sellega seoses Vene rahvusest noormehe Dmitri Ganini surma kümnes aastapäev. Vene välisministeerium edastas seetõttu pressiteate, milles väidetakse, et Eesti võimud on surma uurimise soiku jätnud.

Pressiteade koostati väidetavalt Vene meedia huvi tõttu,

kas Dmitri Ganini läheneva 10. surmaastapäeva ajaks on tema surma uurimine edenenud ja kas tema mälestuseks plaanitakse üritusi.

„Kahjuks peame konstateerima, et Eesti õiguskaitseorganid on jätkuvalt passiivsed,“ ütles Vene välisministeeriumi pressiesindajalt Maria Zahharova. „Vaatamata meie korduvatele nõuetele ja apellatsioonidele pole uurimine surnud punktist edasi liikunud. Ignoreeritakse ka Venemaa juurdluskomitee poolt Eesti võimudele tehtud taotlusi osutada abi meie riigis Dmitri Ganini surma osas algatatud juurdlusele.“

Zahharova lisas, et Venemaa jaoks on juhtum põhimõtteline. „Me ei kavatse taganeda – me jätkame Tallinna resoluutset survestamist, et viia Ganini juhtumi uurimine lõpule, teha süüdlased kindlaks ja määrata neile õiglane karistus.“ Pressiesindaja sõnul saatis Vene saatkond hiljuti Eesti valitsusele ka vastava noodi, milles väljendatakse lootust, et kümne aasta möödumine ei tähenda, et kuriteo uurimine aegumise tõttu lõpetatakse.

Zahharova lisas, et Dmitri Ganini surma-aastapäeval korraldavad Vene saatkond ja kaasmaalaste organisatsioonid Tallinnas „sõdur-vabastaja“ monumenti kaitstes hukkunud Vene kodaniku mälestuseks üritusi, aga ei täpsustanud nende sisu.

Mustveest pärit Dmitri Ganin (20) suri 2007. aasta 27. aprilli öö rahutuste ajal tõenäoliselt torkehaava tagajärjel. Kaks aastat hiljem lõpetas prokuratuur Ganini peksmises kahtlustatavate üle kriminaalasja.