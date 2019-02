Vene välisministeerium: Eesti hävitab erilise küünilisusega venekeelset haridust

Olukord venekeelse hariduse ümber Eestis kutsub viimasel ajal esile Venemaa tõsist muret, teatas Venemaa välisministeeriumi ametlik esindaja Maria Zahharova oma iganädalasel pressikonverentsil.

„Pärast venekeelse kõrghariduse likvideerimist riigis ilmnevad üha rohkem tundemärgid täielikult eestikeelsele keskharidusele ülemineku ettevalmistamise kohta. Seda maskeeritakse mingi ühtse kooli ideega, kus nähakse ette vene ja eesti kooliõpilaste ühine õppimine eesti keeles,” ütles Zahharova.

Zahharova sõnul käib samal ajal meediakampaania ühtse haridussüsteemi kasulikkuse, nõutuse ja optimaalsuse kohta ühiskonnale. Zahharova väitel käib kohalikul tasemel aktiivne venekeelsete koolide juhtkonna töötlemine ja õppeasutuste ebalojaalseid juhte sunnitakse lahkuma – nii olevat toimunud Kohtla-Järve linnagümnaasiumis.

„Kõige suuremat nördimust kutsuvad esile Eesti poliitikute avalikult küünilised avaldused, et need muudatused tehakse väidetavalt venekeelsete õpilaste ja nende vanemate heaks või isegi palvel. On ilmselge, et nendel plaanidel ei ole midagi ühist venekeelse elanikkonna huvide arvestamisega Eestis ja muudatuste ülesanne seisneb hoopis muus,” lausus Zahharova.

Zahharova märkis, et hariduspoliitika on kindlasti iga riigi siseasi, aga on üks „aga”.