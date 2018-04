Vene välisluure juht Narõškin hoiatas uue „Kariibi kriisi” eest

Venemaa välisluureteenistuse (SVR) juht Sergei Narõškin rääkis vajadusest mitte lubada uue „Kariibi kriisi” puhkemist maailmas.

„Tähtis on peatada vastutustundetu mäng kõrgete panustega ja loobuda jõu projitseerimisest riikide vahelistes suhetes, mitte lasta asjadel minna uue „Kariibi kriisini”,” ütles Narõškin, esinedes Moskvas rahvusvahelisel julgeolekukonverentsil, vahendab Interfax.

Narõškini sõnul peab rahvusvaheline kogukond naasma terve dialoogi juurde, mis ei põhine mõnede tegijate egoistlikel püüdlustel, vaid tõelistel väärtustel, mida jagavad kõik rahvusvaheliste normide osalised.

USA tegevus Venemaa suhtes lubab rääkida külma sõja aegadesse naasmisest, teatas Narõškin. „Võitlus olematu niinimetatud „Vene ohuga” on saanud Washingtoni poliitika tõeliseks „idée fixe’iks”. See on võtnud sellised mõõtmed ja omandanud sellised mõttetud jooned, et on paras rääkida külma sõja süngete aegade naasmisest,” ütles Narõškin.