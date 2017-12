Vene valimiskomisjon otsustas, et Navalnõi ei või presidendiks kandideerida

Venemaa keskvalimiskomisjon võttis pühapäeval opositsioonipoliitik ja korruptsioonikütt Aleksei Navalnõilt vastu dokumentatsiooni kandideerimise kohta kevadistel presidendivalimistel. Hiljem teatatati, et ta ei saa presidendivalimistel osaleda.

Navalnõi esitas pühapäeval pärast valimismiitingut keskvalimiskomisjonile kandideerimistaotluse ja tema kandidatuuri taga seisva algatusrühma koosoleku protokolli, vahendab uudisteagentuur Interfax komisjoni pressiteenistust.

„Mul on väga hea meel, mul on uhke öelda teile, et seisan siin kandidaadina terve Venemaa eest. Me oleme valmis võitma ja me võidame need valimised,“ ütles Navalnõi eile valimisüritusel Moskvas.

Venemaa keskvalimiskomisjoni varasemate teadete kohaselt ei ole opositsioonipoliitik Navalnõil aga võimalik oma kandidatuuri üles seda, sest tal on hinge peal kriminaalkuritegu. Täna sai see kinnitust - talle näidati kandideerimise osas punast tuld.

40-aastase Navalnõi enda sõnul on süüdistus rahade riisumises aga täielik fabritseering Kremli poolt, mis soovib lähenevatel valimistel vabaneda potentsiaalselt tugevast kandidaadist, kes võib ohtu seada Vladimir Putini edu.

Opositsioonipoliitiku sõnul peaks lubatama tal siiski osaleda, kuna põhiseadus kohaselt ei ole presidendivalimistel õigust kandideerida ainult vanglakaristust kandvatel inimestel.

Navalnõi on aasta-aastalt oma toetust, ennekõike noorte inimeste seas, kasvatanud, kuid seisab silmitsi võimudepoolse kampaaniaga teda ja tema toetajaid diskrediteerida.