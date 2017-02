Vene ülemkohtu presiidium tühistas opositsiooniaktivist Dadini karistuse ja lasi ta vabaks

Vene Föderatsiooni ülemkohtu presiidium tühistas opositsiooniaktivist Ildar Dadini kohta langetatud madalama astme kohtu otsuse meeleavalduste läbiviimise korra korduvate rikkumiste kohta.

„Vene Föderatsiooni ülemkohtu presiidium otsustas tühistada Moskva Basmannõi kohtu otsuse Dadini kohta, lõpetada kriminaaljuurdluse toimingud, vabastada Dadin vahi alt ja tunnustada tema õigust rehabiliteerimisele,“ öeldakse kohtuotsuses TASS-i vahendusel.

Otsus tehti teatavaks Vene Föderatsiooni ülemkohtu eesistuja Vjatšeslav Lebedevi Dadini asjas menetluse taasalustamise kohta tehtud esildise läbivaatamise tulemusena seoses Vene Föderatsiooni põhiseaduskohtu otsusega.

Venemaa peaprokuröri asetäitja Leonid Koržinek rõhutas kohtuistungil, et Venemaa põhiseaduskohus tunnistas paragrahvi, mille järgi Dadin süüdi mõisteti, põhiseadusega mitte vastuolus olevaks. Samas osutas põhiseaduskohus, et kodaniku võib võtta kriminaalvastutusele ainult sellisel juhul, kui on olemas kolm jõustunud otsust administratiivvastutusele võtmise kohta.

Presiidium nõustus kohtu eesistuja, peaprokuratuuri esindaja ja kaitsepoole põhjendustega.

Seaduse järgi jõustus ülemkohtu presiidiumi otsus Dadini kolooniast vabastamise kohta 22. veebruaril ega kuulu edasikaebamisele.

Dadini kaitsjad ei ole veel otsustanud, kas hakkavad nõudma ebaseadusliku kriminaaljuurdluse eest kompensatsiooni.

Dadin mõisteti süüdi paragrahvi 212.1 järgi. See lisati kriminaalkoodeksisse 2014. aasta juulis ja näeb ette kriminaalvastutust kogunemiste, miitingute, demonstratsioonide, rongkäikude või pikettide korraldamise või läbiviimise korra korduva rikkumise eest. Dadin on esimene ja seni ainus selle paragrahvi järgi süüdi mõistetu.