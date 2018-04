Vene ujuvtuumajaam alustas teekonda läbi Läänemere Murmanskisse

Venemaa riiklik aatomienergiaagentuur Rosatom teatas täna, et ujuvtuumajaam Akadeemik Lomonossov alustas teekonda Peterburist Murmanskisse, kulgedes ka läbi Läänemere.

Ametliku teate kohaselt asub 144 meetri pikkune ja 30 meetri laiune alus teekonda läbima tuumakütuseta, kulgedes läbi Soome lahe ja piki Norra rannikut üles Murmanskisse.

Jaama liikumine Läänemerel ja Põhjamerel võib olla ohtlik, tunnevad muret Soome ja Norra. Soome kiirguskaitsekeskuse (STUK) juht Petteri Tiippana ütles uudisteagentuurile STT, et soomlastel on põhjust põhjalikult valmistuda rikke- ja õnnetusolukorraks Läänemerel.„Kui alus aga sõidab tõepoolest tühjalt, on see samasugune laev nagu iga teine,“ ütles ta.

Alus liigub arvatavalt rahvusvahelistes vetes, mistõttu ei ole Läänemere-äärsetel riikidel mingit õigust selle reisi ka sekkuda. Norra välisminister Børge Brende väljedas juba mullu tõsist muret, et laev võib sõita tormisel Atlandil Norra rannikul karile, ohustades tõsiselt kohalikku keskkonda.