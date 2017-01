Vene tervishoiuministeerium tahab pärast 2014. aastat sündinutele kehtestada eluaegse suitsukeelu

Venemaa tervishoiuministeeriumis on ette valmistatud tubakaseaduse muudatuse projekt, millega keelataks tubaka müük pärast 2014. aastat sündinud isikutele ka siis, kui nad täisealiseks saavad.

Ministeeriumi allikas ütles ajalehele Izvestija, et kontseptsioon on juba saadetud tutvumiseks rahandus- ja majandusministeeriumisse ja teistesse riigiasutustesse. Keeld võiks jõustuda 2033. aastal, mil 2015. aastal sündinud põlvkond on täisealiseks saanud.

Tervishoiuministeeriumi plaani eesmärk on vähendada tubakatarbimist täiskasvanud elanikkonnas 25%-le. Praegu on see määr 33%.