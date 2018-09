Vene televisioonis alustas iganädalane Putini kiidusaade: ei armasta mitte ainult lapsi, vaid kõiki inimesi

Ekspertide sõnul saab sellise saate eetrisse ilmumist selgitada Putini toetuse hiljutise langusega.

Uuest saatest andis Rossija 1 teada alles päev enne esimest eetrisseminekut. Enne esimest saadet ei olnud mingeid andmeid selle sisu, sageduse ega juhi kohta.

Selgus, et tuntud saatejuht Vladimir Solovjov ja tema külalised hakkavad igal nädalal rääkima Putini tööst ja vabast ajast. Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov nimetas saadet katseks näidata riigipea nädalat.

Esimene saade keskendus neljale teemale: Putini töövisiit Siberisse, teade pensionireformi pehmendamisest, Sotši keskuse Sirius (Peskov nimetas seda Putini vaimusünnitiseks) külastamine ja puhkus Tõvas.

Solovjovi üks külalistest oli Rossija 1 Kremli korrespondent Pavel Zarubin, kes laulis Putinile kiidulaulu karmi töögraafiku teemal.

Zarubin tunnistas, et ka temal on raskusi sagedaste visiitide graafiku talumisega. „Päris saate lõpus näitame me presidendi füüsilise vormi saladusi ja seda, miks ta on sellises suurepärases vormis,” lubas Solovjov.