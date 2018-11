Vene telepropagandist osutus Briti kodanikuks ja omab Londonis 700 000-naelast korterit

Varem teatas sellest, et Brilevil on Briti pass ja 700 000-naelane korter Londonis, Aleksei Navalnõi korruptsioonivastase võitluse fond (FBK).

Brilev teatas, et tööandja teab tema teise kodakondsuse olemasolust, aga et ta ei tööta riigiteenistuses ega oma ligipääsu riigisaladusele, ei ole see keelatud ja mingeid seadusi ta ei riku.

„Mis puudutab omandit Londonis, siis see on omandatud raha eest, mille allikad on läbipaistvad ning vastavatele finants- ja maksuorganitele hästi teada,” kirjutas Brilev.

Brilev lisas, et tema naisel Irina Brileval ei ole Briti kodakondsust. FBK teatel elab aga Brileva Suurbritannias.