Vene suursaadik USAs: ameeriklased üritavad lahkuvate diplomaatide seast üha aktiivsemalt spioone värvata

Anatoli Antonov Foto: SERGEI KARPUHHIN, REUTERS

Venemaa suursaadik Ameerika Ühendriikides Anatoli Antonov ütles reedel ajakirjanikele, et USA eriteenistused on asunud aktiivselt lähenema riigist lahkuma pidavatele Vene diplomaatidele, et värvata neid enda heaks töötama.