Vene sotsiaalmeedias teatati puhta lume vedamisest Krasnojarski linna enne Putini visiiti

Venemaa Krasnojarski krai administratsioon nimetas loomingulisteks väljamõeldisteks teateid puhta lume linna vedamise kohta enne president Vladimir Putini külla saabumist.

„Inimkond ei ole veel õppinud ilma valitsema nendes formaatides, millest teie räägite. Praegu ei ole lund kuskil, kõik sulab, sest meil on pluss kuus, fenomenaalselt soe ja seetõttu loomulikult lumepuudus, et seda laotada miljonilinna territooriumile,“ selgitas Krasnojarski krai kuberneri ja valitsuse pressiteenistuse juht Gennadi Klimik raadiojaamale Govorit Moskva.

Kommenteerides sudu kadumist Krasnojarskist enne Putini saabumist ütles Klimik: „Meil on tõesti mingi sudu tuulevaikuse korral, aga kui puhub läänetuul, kannab see selle ära, mis ka juhtus.“

Klimik rõhutas ka, et linnavõimud tahtsid kindlasti muljet jätta, et demonstreerida võimet võtta vastu 2019. aasta universiaadi külalisi. „Aga see oli tavaline koristamine,“ kinnitas Klimik.

Veebruari lõpus teatati Vene sotsiaalmeedias kanalisatsioonikaevude luukide kinnikeevitamisest ja puhta lume toomisest linna. Väljaanne NGS Novosti kirjutas, et Krasnojarskis puhastati sudust „must taevas, mis on alates aasta algusest mürgitanud linlasi ligi 20 päeval“. NIA-Krasnojarsk teatas aga, et ühe kesklinna kulinaaria reklaamkiri vahetati välja lause „Путин наш президент“ („Putin on meie president“) vastu.

Putin saabus Krasnojarskisse teisipäeval. Kolmapäeval juhtis ta seal nõupidamist 2019. aasta taliuniversiaadi ettevalmistamise kohta.