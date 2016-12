Vene sõjaväelennuki tragöödia: kõik versioonid on laual, lähedased saavad riigilt toetusraha, sugulastel soovitatakse Sotši mitte sõita

Täna hommikul Sotši lähedal merre kukkunud Vene kaitseministeeriumi lennuk oli väidetavalt korras ning selle juhiks kogenud piloot. Venemaa kaitseministeerium on lubanud iga hukkunu lähedastele maksta 5,8 miljonit rubla (ligi 91 000 eurot) toetust.

Venemaa kaitsejõudude lennuohutuse ekspert Sergei Bainetov kinnitas riiklikule telekanalile "Rossija 24", et lennuk läbis viimati põhjaliku ülevaatuse tänavu septembris ja sellega tehnilisi probleeme ei olnud, vahendab Interfax.

Samuti oli lennuki piloodiks väidetavalt esimese klassi militaarpiloot, major Roman Volkov Aleksandrovitš, kes oli sellel marsuudil ka varem korduvalt lennanud.

Venemaa ekspertide sõnutsi pole välistatud ükski põhjus, sealhulgas ka terrorism. Siiski teatasid allikad Interfaxile, et seda versiooni ei peeta esmatähtsaks.

Venemaa kaitseministeerium teatas ka, et iga hukkunu lähedastele makstakse lisaks psüühilisele ja meditsiinilisele abile ka vastavalt seadusele 5,8 miljonit rubla (ligi 91 000 eurot) toetust.

92 hukkunu lähedastele on aga soovitatud Sotši mitte sõita, kuna surnukehad tuuakse sealt igal juhul Moskvasse surnukuuri, teatas transpordiminister Maksim Sokolov.

Sokolov lisas, et kuna pole teada, kaua surnukehade otsingud aega võtavad, siis pole sündmuskohale saabumine vajalik. Lähedastele, kes seda aga ikka teevad, lubati igakülgset abi osutada.

Venemaa sõjalennuk, mille pardal oli täpsustatud andmetel 84 reisijat ja kaheksat meeskonnaliiget, kukkus pühapäeva hommikul pärast õhkutõusu Sotšist Musta mere kohal alla. Ilmselt hukkusid lennukis suurem osa Vene armee ametliku koori liikmetest.

Venemaa kaitseministeeriumi kinnitusel leiti lennuki tükke ja reisijatele kuulunud isiklikke asju 1,5 kilomeetri kauguselt Šotsi rannikust 50-70 meetri sügavuselt merest, vahendavad uudistekanalid RT ja TASS.

Vene sõjaväe lennuk tõusis õhku kohaliku aja järgi kell 5.40 hommikul Adleri lennujaamast ja see kandis 92 inimest. Vahepeal teatas Vene kaitseministeerium, et lennukil oli 93 inimest, aga siis leiti nimekirja üle kontrollimisel, et seal oli ikkagi vaid 92 inimest. Lennuki sihtkoht oli teadaolevalt Süürias Latakia linna juures asuv Vene õhubaas Hmeimim.

Kaitseministeeriumi teatel oli reisijate seas sõdureid, aga 64 inimest Vene relvajõudude Aleksandrovi nimelisest laulu- ja tantsuansamblist. Reisijate nimekirjas oli ka ansambli juht Valeri Halilov. Samuti oli reisijate nimekirjas Vene kaitseministeeriumi kultuuriosakonna ülem Anton Gubankov.

Venemaa president Vladimir Putin kuulutas homseks välja leinapäeva. Leina tõttu langetatakse kogu riigis riigilipud, kultuuriasutused ja teleraadiokompaniid peavad ära jätma meelelahutuslikud üritused ja saated.