Vene sõjaväe lennuki allakukkumise taga ei ole tõenäoliselt terrorism

Venemaa transpordiminister Maxim Sokolov ütles täna hommikul, et kaitseministeeriumi lennuki allakukkumise taga ei ole tõenäoliselt terrorism, kuigi seda versiooni veel täielikult ei välistata.

„Täna teame me nii palju, et peamiste versioonide seas ei ole terrorirünnakut, seega me eeldame, et õnnetuse põhjuseks oli tehniline rike või piloodi viga,“ vahendab Sokolovi sõnu varahommikusel pressikonverentsil uudisteagentuur TASS.

Julgeolekujõudude allikas selgitas, miks ei arvata, et allakukkumise taga oli terroriakt. „TU-154 alustas reisi Moskva lähedal asuvalt Tškalovski lennuväljalt, kus reisijaid ja nende pagasit põhjalikult kontrolliti,“ märkis allikas. „Tankimiseks kavatseti teha vahemaandumine Mozdokis, aga ebasoodsate ilmolude tõttu suunduti Adlerisse, mis tähendab, et esialgu ei teadnud keegi, et lennuk teeb vahemaandumise Sotšis.“

Tema sõnul võeti lennuk Sotši lennuväljal kohe valve alla. „Pardal käis ainult üks tolli- ja kaks piiriametnikku. Ühtlasi läks lennukist välja ainult selle navigeerimispiloot, et jälgida tankimisprotsessi. Tankimist viis läbi tavapersonal,“ lisas anonüümne allikas.

Venemaa kaitseministeeriumi lennuk, mille pardal oli 84 reisijat ja kaheksat meeskonnaliiget, kukkus pühapäeva hommikul pärast õhkutõusu Sotšist Musta mere kohal alla. Osa lennuki vrakist leiti 50-70 meetri sügavusel rannikust 1,5 kilomeetri kaugusel.

Tu-154 oli teel Venemaa lennuväebaasi Hmeimini Süürias Latakia provintsi rannikul. Hukkus suurem osa relvajõudude laulu- ja tantsuansambli liikmetest ja üheksa ajakirjanikku.