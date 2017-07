Vene sõjalaevad palusid Soome traaleril Eesti piirivalve kaudu kurssi muuta

Eile koos sõpradega Soomel lahel laevasõidul olnud soomlane Tuomas nägi Kroonlinna suunas teel olnud Vene sõjalaevu. Tema sõnul palusid venelased soomlastelt viisakalt kursi muutmist ja laevadest ahtri poolelt möödumist.

„Nad võtsid ühendust Eesti rannikuvalve kaudu,“ ütles Tuomas ajalehele Ilta-Sanomat.

Vene laevad olid sel hetkel Tallinna ja Porkkala vahel rahvusvahelistes vetes.

Tuomas oli merel aeglase käiguga traaleriga. Ta arvas, et Vene laevad jõuavad eest ära liikuda, kuid Eesti piirivalve palus veel rohkem distantsi hoida.

„Seal oli kindlasti vähemalt kilomeetri kauguselt möödasõit,“ ütles Tuomas.

Tuomase sõnul oli tema seltskond selles piirkonnas lõbusõidul. Vene laevade nägemine oli juhus.

Maailma suurim allveelaev Dmitri Donskoi on 172 meetrit pikk ja 23 meetrit lai. Kirov-klassi 252-meetrine tuumajõul liikuv raketiristleja Pjotr Veliki on aga Vene põhjalaevastiku lipulaev.

Vene laevu märgati enne kella 15 ka Tallinki parvlaevalt Star.

„Horisondil hakkas paistma mitmeid laevu. Siis tulid need lähemale ja paistsid üsna selgelt. Nägime, et seal oli see allveelaev, millest oli uudistes räägitud,“ rääkis Tallinna-kruiisil käinud Hanna-Kaisa Korhonen. „Rahvas hakkas pilte tegema ja vanemad rääkisid lastele, et seal paistavad allveelaev ja sõjalaev.“