Vene sarimõrvarile Angarski maniakile esitati süüdistus veel 60 naise tapmises

Eluks ajaks vangi mõistetud Vene sarimõrvarile Mihhail Popkovile esitati süüdistus 60 tüdruku ja naise tapmises viimase 20 aasta jooksul, teatas uurimiskomitee.

„Uurijate andmetel pani Popkov Irkutski oblasti territooriumil (Irkutski linnas ja Irkutski rajoonis, Angarski linnas ja Angarski rajoonis, Ussolje-Sibirskoje linnas ja Ussolje rajoonis) 20 aasta jooksul toime vähemalt 84 mõrva. Kannatanute, tema tapetud naiste vanus varieerub 16-st kuni 40 aastani,“ öeldakse uurimiskomitee pressiteates, vahendab Interfax.

Märgitakse, et Popkovile ehk „Angarski maniakile“ on esitatud lõplik süüdistus 60 mõrva toimepanemises.

Avalike allikate andmetel on selline ohvrite hulk ühe mõrvari kohta viimase poolsajandi suurim.

„Lähimal ajal hakkavad süüdistatav ja tema advokaat tutvuma kriminaaljuurdluse materjalidega, mille maht on üle 300 köite,“ öeldakse pressiteates.

Uurimiskomitee meenutab, et Popkov mõisteti 22 mõrva ja kahe kallaletungi eest Irkutski oblastikohtus 2015. aasta jaanuaris juba eluks ajaks vangi, kuid tema kuritegude uurimine jätkub.

„Juurdluse käigus on läbi viidud hoolikas analüütiline töö eelmiste aastate analoogiliste kuritegude kohta, mille raames on uuritud enam kui 350 kriminaaljuurdlust ja kontrollimise materjali. Kindlaks on tehtud Popkovi kriminaalse tegevuse tõeline motiiv ning asjaolud, mis võimaldasid tema isiksuses üle 20 aasta oblasti territooriumil tegutsenud seeriaviisilise maniakk-mõrvari väljakujunemise,“ öeldakse teates.

Pressiteates öeldakse, et Serbski-nimelise sotsiaal- ja kohtupsühhiaatria teaduskeskuse spetsialistid tegid psühholoogilis-psühhiaatrilise ekspertiisi käigus kindlaks, et kuritegude toimepanemise perioodil ei olnud Popkovil mingeid ajutisi psüühilisi kõrvalekaldeid, mis oleksid võinud võtta temalt võimaluse ome tegude tegelikku iseloomu ühiskondlikku ohtlikkust enesele teadvustada ja neid juhtida.

„Ekspert-seksuoloog jõudis järeldusele, et Popkovil ilmneb sadistlike elementidega homitsidomaania,“ teatab uurimiskomitee.

Aastatel 1994-2000 kadusid õhtusel ja öisel ajal Angarski linnas naised. Nende vägivaldse surma tunnusmärkidega surnukehad leiti hiljem Irkutski oblasti Angarski, Ussolje ja Irkutski rajooni territooriumilt metsadest, surnuaedadest ja teepeenardelt. Enamik leitud naistest oli alasti, surnukehadel olid vägistamise jäljed.

Mitme surnukeha juurest avastati sõiduauto Niva rattajäljed. Otsustati kontrollide kõiki selle automargi omanikke. Neilt võeti DNA proovid, mida võrreldi surnukehadelt leitud jälgedega. Nii jõuti Popkovini, kes on Angarski keskrajooni siseasjade osakonna endine operatiivkorrapidaja.

1964. aastal sündinud Angarski elanik Popkov vahistati 2012. aasta 23. juunil Vladivostokis, kuhu ta sõitis uue auto järele. Kuritegude toimepanemise ajal oli Popkov miilitsatöötaja. 1998. aastal lahkus ta miilitsast ja oli pensionil.

Endine miilits nimetas end „puhastajaks“ („чистильщик“) ning kinnitas, et tappis ainult „naisi, kellel olid hulkuri eluviisid“. See ei vasta tegelikkusele, sest Popkov meelitas oma autosse kõiki hilisel ajal koju minevaid noori naisi. Vähemalt kolm kuritegu pani Popkov toime miilitsa korrapidajana tööl olles ja teenistusautot kasutades.